شريف سامي: التقييم العقاري يخدم قطاعات التأمين والبنوك بدرجة كبيرة

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن شركات التأمين وكياناتها تعتمد بشكل كبير على قطاع التقييم العقاري بالإضافة إلى قطاع البنوك.

وأوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برعاية الرقابة المالية، إن آليات نقل الملكية مهمة جدا وتحتاج الى عمل شاق خاصة من لجان المراجعة والتقييم في البنوك واجراءات التقييم تمثل عنصر هام جدا في المنظومة والأهم طريقة التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف، نجحنا من خلال قانون التقيم العقاري في ضبط عملية الحصص العينية، لافتًا إلى أن التقدير في خبراء التقييم لضمان نزاهة العلاقة في التعاملات تجنبا لتشارك المصالح.

وأشار إلى ضرورة الإبلاغ عن التقييمات ومن ثم على البنوك الافصاح عن نتيجة التقييمات لإظهار الاسعار الحقيقة للأراضي ووضع معيار لها يكون مؤشر وخطوة نحو مزيد من التقييمات ذات الجودة العالية.

ولفت إلى أن الصندوق يحصل على مدخرات المواطنين ويدخلها في توعية إدارية متنوعة، لكن الصكوك هو أمر مختلفة وهو إصدار تمويل لنشاط محدد مقابل إيجار أو اقسام لحاملي الصكوك وهو أداء تمويل بعيدة عن حقوق الملكية الأكثر انتشارًا في السوق العقاري.