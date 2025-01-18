سكرتير عام مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، بالمرور وتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية مع أولى أيام انطلاقها وجاهزية ١٢٣ لجنة امتحانية لاستقبال ١٢٦٩٩ طالبا وطالبة.

حيث تم تفقد سير الامتحانات بلجان مدرستى وادى ماجد الإعدادية بنين، وزاهر جلال الإعدادية بنات بمدينة مرسى مطروح، يرافقه نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، ومجدى المنشاوي مدير إدارة مطروح التعليمية.



واطمأن السكرتير العام على انتظام سير الامتحانات في مادة اللغة العربية مع عدم وجود أى شكاوى من الطلاب والمراقبين، وأن الأسئلة من المنهج، مع توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.



وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه تم استعداد مديرية التربية والتعليم بمطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مع أداء 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمام 123 لجنة بكافة الإدارات التعليمية بمدن المحافظة وقطاع البنجر.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في التاسعة صباح اليوم السبت انطلق الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، دون رصد أى شكاوى يليها مادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وتستمر على مدار الأسبوع حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية؛ لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها علي مدار الساعة، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

سكرتير عام مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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