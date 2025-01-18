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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد حاتم: "أوقات فراغ" بدايتي.. و"الهرم الرابع" انطلاقتي الجماهيرية

أحمد حاتم
أحمد حاتم
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قال الفنان أحمد فهمي أنه سعيد بكل محطاته الفنية خلال مشواره، وأن كل عمل قدمه كان محطة للعمل التالي.

وأكد الفنان أحمد حاتم على هامش تصريحاته له أن فيلم الهرم الرابع كان بمثابة مرحلة الانطلاقة السينمائية له مع الجمهور.

وتابع حاتم أن فيلم "أوقات فراغ"، فيلم البداية وكان يعد بطولة جماعية سينمائية، إلا أن المشوار صعب وكان يحتاج العمل بشكل متواصل.

وإختتم الفنان أحمد حاتم حديثه أنه يعمل على تحضيرات للحبكة الدرامية لفيلم الهرم الرابع، ولكن لم يستقر هل سيكون جزء ثاني للعمل أم شكل مطور لفكرته.

قدم الفنان أحمد فهمي عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "أوقات فراغ، الماجيك، في لمح البصر، الهرم الرابع، عاشق"

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