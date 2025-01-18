صيانة وتركيب كشافات جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية دوينة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووجه بتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى باستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين، مشيرًا إلى استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز قد واصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بطرق مركز أبو تيج، حيث تم صيانة وإنارة الرعاية وإصلاح أعطال الكشافات بنطاق الوحدة المحلية لقرية دوينة، وذلك بمتابعة محمد عبد الله نصير، رئيس الوحدة المحلية لقرية دوينة وإشراف نواب رئيس المركز وبمشاركة مسؤولي قسم الكهرباء بالمجلس مشيرًا إلى تنفيذ حملات للاطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق حفاظًا على سلامة المواطن.