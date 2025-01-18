خبير : لماذا تقلق إسرائيل من وقف إطلاق النار في غزة؟

كشف اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني و الإستراتيجي في العلاقات الدولية، أن هناك حالة ترقب وحذر شديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البل”، أن ما حدث منذ 15 شهرًا لا يمكن تسميتها حربًا وإنما إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.



ولفت إلى أن الحرب تعني تصارع فريقين أو قوتين لديهما قوات بحرية وجوية وبرية.



وأكد أن ما شهدته غزة عملية إبادة ممنهجة لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتدمير مؤسسات الدولة بالكامل، ولذا فرح الفلسطينيون واحتفلوا بوقف إطلاق النار لأنهم حصلوا على النجاة من الموت المحقق.



وأردف أن العدو الإسرائيلي لا زال يقصف في قطاع غزة، موضحا أن وقف إطلاق النار يقلق إسرائيل لأنها أقدمت على الاتفاق قبل إنهاء الإبادة بالكامل، حيث إنهم لم يستطيعون إنهاء حياة 2.4 مليون شخص.

