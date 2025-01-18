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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة شاب لقي مصرعه على يد عامل بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه على يد عامل بطعنات بسلاح أبيض، بسبب رفض الأخير زواج الأول بإحدى أقاربه لشربه المخدرات بدائرة قسم شرطة السلام، وتبين من المناظرة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر.


وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفى علي إصابات عبارة عن طعنتين بالصدر والرقبة أدت لهبوط حاد في  الدورة الدموية و الوفاة في الحال.

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة محمود. أ، مصابًا بعدة طعنات في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة م. ع عامل بسبب رفض المجني عليه زواج الأول من فتاة تقرب له بسبب شربه المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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