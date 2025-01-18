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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات الرئيسية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات الشهادة الإعدادية. 

جاء ذلك بحضور رحاب عريق وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات، وأعضاء لجنة متابعة الوزارة.

وتواصل الدكتور قبيصي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وعدد من رؤساء اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، للإطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات باللجان، حيث نبه مشدداً بضرورة انضباط اللجان، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

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