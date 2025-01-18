الرئيسة السويسرية تجري أول زيارة رسمية خارجية لها إلى النمسا

أجرت الرئيسة السويسرية كارين كيلر سوتر، أول زيارة رسمية لها للخارج إلى النمسا.

وذكر راديو "إل إف إم" السويسري اليوم /السبت/ أن الرئيسة سوتر، التقت نظيرها النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في فيينا، حيث تركزت المحادثات على العلاقات بين البلدين والسياسة الأوروبية والعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الراديو إلى أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني في أوروبا، ودور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي سترأسها سويسرا في عام 2026.

وفي هذا الشأن.. أعادت الرئيسة السويسرية التأكيد على أهمية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي يتمثل دورها في تمكين التبادل بين العديد من الدول؛ بهدف مواجهة الصراعات بشكل أفضل.

ومع تولي الحكومة الأمريكية الجديدة مهامها، دعت الرئيسة السويسرية إلى إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة لمواصلة ضمان تبادل مثمر.

ومن جانبه.. استعرض الرئيس النمساوي التطورات الأخيرة في السياسة الداخلية لبلاده، وعملية تشكيل الحكومة، حيث يتفاوض زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هيربت كيكل، مع المحافظين من أجل تشكيل الحكومة.