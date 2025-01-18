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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تشدد إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ إجراءاتها العسكرية عند حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال يعيق مرور مركبات المواطنين الفلسطينيين عبر الحاجزين من كلا الاتجاهين، ما خلق أزمة مركبات كبيرة.
ويعد الحاجزان منفذان رئيسيان من محافظات الضفة الغربية إلى الأغوار الفلسطينية، ويشهدان منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات المواطنين.

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