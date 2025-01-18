تشاهدون اليوم.. الأهلي مع أورلاندو بايرتس وليفربول يتحدى برينتفورد في الدوري الإنجليزي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 18 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس ومباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لمباراة ليفربول وبرينتفودر في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

يانج أفريكانز × مولودية الجزائر – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

مازيمبي × الهلال – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 4

الأهلي × اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

شباب بلوزداد × إستاد أبيدجان – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بيراميدز × دجوليبا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8

الترجي × ساجرادا اسبيرانسا – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد × بورنموث – الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد × ليفربول – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

ليستر سيتي × فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

وست هام يونايتد × كريستال بالاس – الساعة 5 مساءَ على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آرسنال × أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا × إشبيلية – الساعة 3 عصرًا

ليجانيس × أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا × مونزا – الساعة 4 عصرًا

يوفنتوس × ميلان – الساعة 7 مساءً

أتالانتا × نابولي – الساعة 9:45 مساءً

مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت × فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بايرن ميونخ × فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

هايدنهايم × سانت باولي – الساعة 4:30 عصرًا

بوخوم × لايبزيج – الساعة 4:30 عصرًا

هولشتاين كيل × هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا

باير ليفركوزن × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس × باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

رين × ستاد بريست – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

ليون × تولوز – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.