«صفحات من دفتر المدينة» للكاتب الصحفي محمد غنيم بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025،

صدر حديثًا كتاب صفحات من دفتر المدينة.. في الفن والتاريخ والثقافة والحياة للكاتب الصحفي محمد غنيم بمعرض الكتاب عن دار المفكر العربي.



الكتاب يضم توليفة متنوعة من الفن والتاريخ والثقافة والحياة، تربط بينهم روح المكان وعبق الزمان بلغة سردية رشيقة، بداية من صناع البهجة، مرورًا بالأدب والثقافة، مفعم بحب السينما، متأثرًا بشخصيات سكنت الروح وغادرت بلا استئذان، رافعة راية ألاعيب الزمن، أما بالنسبة للقاهرة وأسرارها؛ تجد بين يديك معلومات شيقة عن أماكن صدرت بحقها آلاف المجلدات، تناولت منها التاريخ والحكايات، وذكريات الحنين لفنانين وأدباء مشوا فى شوارعها الساحرة و تسامروا على مقاهيها العتيقة.

القاهرة مدينة مذهلة فيها تذوب تفاصيل التفاصيل، مليئة بالأسرار والحكايات، مدينة الكنوز المصرية فى التاريخ والفن والثقافة.. القاهرة مدينة نابضة بالحياة.