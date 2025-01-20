استعدادات مبكرة بالصحة والهلال الأحمر بشمال سيناء تزامنا مع فتح معبر رفح

تزامن مع أفتتاح معبر رفح البري لاستقبال الجرحي والمصابين من الاشقاء الفلسطينيين من ضحايا أكبر مجزرة بشرية صنعتها أسرائيل في تاريخ البشرية استعدادات جرت علي قد وساق بقطاع الصحة بشمال سيناء لمواجهة تلك الفعاليات الانسانية الكبيرة.

واستعدت مبكرا مديرية الصحة بشمال سيناء لأستقبال جرحي ومصابي قطاع غزة طبقا للاتفاق المبرم وحال اعادة فتح معبر رفح البري بعدما تم تعزيز معبر رفح البري بأطقم طبية متخصصة في كافة التخصصات الطبية ودعم المعبر بسيارت الاسهاف المتخصصة نقل الحالات الحرجة وطاقم كبير من مسعفي شمال سيناء المدربين فضلا عن تجهيز ادارة الحجر الصحي بالمعبر لاستقبال الجرحي.

ووجه وكيل الوزارة الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء أثناء تفقده مساء أمس الجمعه مستشفى العريش العام بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير ، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة للأخوة الفلسطينين .

وأشارت الدكتوره مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي علي توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، في كل من مستشفيات الشيخ زويد المركزى والعريش العام مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة.

وأكدت علي السعة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة بكل من مستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى العريش العام تنفيذا لتوجيهات الوزير ، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.

وأجرى أمس الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقة الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي وعدد من قيادات المديرية، جولة تفقدية على مستشفيات الشيخ زويد المركزى والعريش العام للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينين ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينين.

وأوضح الدكتور أسامة ان وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بدء زيارته بمستشفى الشيخ زويد المركزي ووجه بتنفيذ تعليمات وزير الصحة بالتأكيد على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، وتقديم أفضل رعاية صحية لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وانطلقت بمدينة العريش حملة للتبرع بالدم لدعم الجرحي والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في إطار الاستعدادات الطبية لاستقبال جرحي قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية بسيناء وخارج سيناء وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء وبالتنسيق مع الدكتوره فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم.

وقالت مصادر طبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أن جميع مستشفيات محافظة شمال سيناء رفعت حالة الاستعداد القصوي لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية.

وأوضحت المصادر أن مستشفي العريش العام تم تجهيز أقسام بها لأسقبال جرحي قطاع غزة ومستشفي بئر العبد المركزي ومستشفي رفح ومستشفي الشيخ زويد.

وجري دعم معبر رفح البري بأطقم طبية لأستقبال الجرحي الفلسطينيين وفرزهم لتوزيعهم علي المستشفيات كل حسب حالته. كما جري تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ زويد ورفح كما أستعد الحجر الصحي بمعبر رفح البري لأستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين كما يجري دعم معبر رفح البري بأكثر من 100 سيارة أسعاف تابعة لمرفق اسعاف شمال سيناء ومرافق اسعاف المحافظات المجاورة لسرعة نقل الجرحي الفلسطنيين كما يجري حاليا تجهيز أطقم طبيه تطوعيه من محافظات أخري للعمل علي سرعة علاج الجرحي الفلسطينيين من ضحايا المجازر الاسرائيلية

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الجانب المصري أستعد بالمعدات الثقيلة لتجهيز كافة الطرق والممرات بالجانب الفلسطيني المؤدية لمعبر رفح الفلسطيني وداخل معبر رفح الفلسطيني لتجهيزها لإدخال المساعدات الانسانية العاجلة المتفق عليها بواقع أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا الي غزة بخلاف الوقود كما أستعد معبر رفح البري بكافة أداراته لأعادة تشغيل معبر رفح البري لاستقبال الجرحي والمرضي والحالات الحرجة.

وقال مسئول الهلال الاحمر المصري إن مئات الشاحات تتواجد حاليا بالمنطقة اللوجستية المجاورة لمعبر رفح البري تضم أكثر من ألف شاحنة تستعد للعبور الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري وليس معبر كرم ابو سالم حال أعادة فتح معبر رفح البري وكانت اخر دفعة مساعدات عبرت أمس لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إدخال ٥٢ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب مدينة رفح منها ٣٥ شاحنة دقيق و٧ شاحنات مهمات نظافة و٥ شاحنات خضراوات وفواكه و٥ شاحنات أغطية ومفروشات.

واستعدت جميع طواقم الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء وتقسيمها الي مجموعات عمل منها فريق الدعم النفسي لأستقبال الجرحي الفلسطينيين وتسهيل نقلهم للمستفيات فور وصولهم لمعبر رفح البري وطوافم عمل أخري تعمل حاليا علي تنجهيز المساعدات الطبية والغذائية المتكدسة بمخازن الهلال الاحمر المصري بالعريش.

وكان وزير الصحة المصري قد أكد أهمية التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات الإحالة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.

ووجه أيضا وزير الصحة بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، مؤكدا على تكثيف العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير أطمان على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، في المستشفيات بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة، كما أكد على وجود انتشار كثيف لنقاط الإسعاف.

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