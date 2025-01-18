دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يستضيف دجوليبا ويسعى لصدارة المجموعة

يبحث فريق بيراميدز عن الفوز والثلاث نقاط عندما يستضيف نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، في الجولة الآخيرة من دور المجموعات لبطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير.

وضمن فريق بيراميدز التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه كما تأهل نادي الترجي التونسي من مجموعة بيراميدز بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف.

وتحسم مباريات الجولة الأخيرة الترتيب النهائي للمجموعة في ظل الصراع بين بيراميدز والترجي على المركز الأول والثاني.

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وقبل مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع الترجي التونسي وضمنا التاهل لربع النهائي بينما ودع دجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي البطولة من دور المجموعات.

1- الترجي التونسي 10 نقاط

2- بيراميدز 10 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 5 نقاط

4- دجوليبا المالي 2 نقطتين

قائمة بيراميدز في مواجهة دجوليبا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.