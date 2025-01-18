حبس سائق نقل لتعريضه حياة المواطنين للخطر بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس سائق سيارة نقل متهم بتعريض حياة المواطنين أعلى الطريق الدائري بالقاهرة، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام سائق سيارة "نقل" برفع الصندوق الخاص بالمقطورة على جانبه أثناء سيره بالطريق الدائري بمنطقة المرج بالقاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة، وقائدها - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتبين "انتهاء تصريح تسيير المقطورة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.