جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات الشهادة الإعدادية.. وتداول 11 امتحانا حتى الآن

تواصل جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نشر أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد بدء الامتحانات التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحًا.

وبحسب مروجو هذه الأسئلة فإن ما تم تداوله حتى الآن تخص امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات (الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا).

وانطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى المحافظات.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مع تشديد تأمين اللجان الامتحانية.

وأكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والادارات التعليمية لمتابعة وتلقي أية شكاوى أثناء انعقاد اللجان.

وتم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.