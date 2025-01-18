الخارجية القطرية: وقف إطلاق النار بغزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح الأحد

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ الساعة 08:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية القطرية، في منشور على منصة إكس اليوم السبت.

في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

ويأتي الإعلان بعد تأكيد هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو صدّقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.