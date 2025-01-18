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السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تداول امتحانات الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

امتحانات
امتحانات
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تداولت جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، وذلك بعد بدء الامتحانات التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحًا.

 وبحسب مروجو هذه الأسئلة بأنها تخص امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الشرقية، أسيوط، وسوهاج.

وانطلقت اليوم  امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى المحافظات.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مع تشديد تأمين اللجان الامتحانية.

وأكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة. 

كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والادارات التعليمية لمتابعة وتلقي أية شكاوى أثناء انعقاد اللجان.

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

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