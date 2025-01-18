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السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد

انطلاق امتحانات الشهادة
انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد
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توافد 14750 طالبا وطالبة في الشهادة الاعدادية بمدارس التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص بمحافظة بورسعيد، على لجان الامتحانات، صباح اليوم السبت، لأداء أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بنظام "البوكليت" في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، داخل 58 لجنة أساسية.

 

 امتحانات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد

 

بالصور.. انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 

 

وانشغل الطلاب بالمراجعة النهائية أمام اللجان قبل دخول المدارس، وذلك من خلال الهاتف المحمول والملخصات والكتب والملازم، في الوقت الذي وقف عدد من أولياء الأمور أمام بوابات اللجان في انتظار أبنائهم للاطمئنان عليهم 

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء تامر السمري، بمحيط لجان الامتحانات والشوارع المؤدية لها، فضلا عن انتشار رجال المرور في كافة أحياء بورسعيد، ضمن خطة المديرية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب وضمان وصولهم إلى لجان الامتحانات بسهولة ويسر.

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