اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 20

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةومائل للدفئ علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 10 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 15 درجة .