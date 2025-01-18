صحة شمال سيناء تستعد لاستقبال جرحى غزة غدا حال فتح معبر رفح

استعدت مديرية الصحة بشمال سيناء لأستقبال جرحي ومصابي قطاع غزة غدا الأحد طبقا للاتفاق المبرم وحال اعادة فتح معبر رفح البري بعدما تم تعزيز معبر رفح البري بأطقم طبية متخصصة في كافة التخصصات الطبية ودعم المعبر بسيارت الاسهاف المتخصصة نقل الحالات الحرجة وطاقم كبير من مسعفي شمال سيناء المدربين فضلا عن تجهيز ادارة الحجر الصحي بالمعبر لاستقبال الجرحي.

ووجه وكيل الوزارة الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء أثناء تفقده مساء أمس الجمعه مستشفى العريش العام بزيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الرعاية العاجلة، والأجهزة الطبية في مستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير ، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة للأخوة الفلسطينين .



وأشارت الدكتوره مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي علي توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، في كل من مستشفيات الشيخ زويد المركزى والعريش العام مع الاستعدادات الخاصة بالأعمال الإغاثية لقطاع غزة.

كما أكدت علي السعة الاستيعابية لمستشفيات المحافظة بكل من مستشفى الشيخ زويد المركزى ومستشفى العريش العام تنفيذا لتوجيهات الوزير ، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين، وعدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات اليومية المقدمة بالمستشفيات.

وأجرى أمس الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقة الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي وعدد من قيادات المديرية، جولة تفقدية على مستشفيات الشيخ زويد المركزى والعريش العام للتأكد من جاهزية المنظومة الصحية في محافظة شمال سيناء لاستقبال المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينين ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينين.



وأوضح الدكتور أسامة ان وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بدء زيارته بمستشفى الشيخ زويد المركزي ووجه بتنفيذ تعليمات وزير الصحة بالتأكيد على تقديم كافة سبل الرعاية الطبية، وتقديم أفضل رعاية صحية لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.