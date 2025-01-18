تحريات مكثفة حول واقعة مشاجرة طالبات مدرسة دولية بالتجمع الخامس

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات مشاجرة بين 3 طالبات داخل مدرسة لغات دولية بمنطقة التجمع الخامس .

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة والتى أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية ثم ضربها بقوة على رأسها ووجهها حتى سالت الدماء منها .