كوريا الجنوبية تنبه "الناتو" لخطورة دعم كوريا الشمالية لروسيا

دعا جنرال كوري جنوبي رفيع المستوى إلى "رد مشترك" على الدعم العسكري الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا؛ وذلك خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واصفا إياه بأنه «تهديد كبير» للمجتمع الدولي، حسبما قال الجيش الجنوبي اليوم /الجمعة/.

وأدلى الفريق "سون جيونغ-هوان"، رئيس التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، بهذه التصريحات في بروكسل خلال جلسة لجنة الناتو العسكرية لرؤساء الدفاع، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم - "أوضح (سون)، أن الدعم العسكري الأخير الذي قدمته كوريا الشمالية لروسيا والاستفزازات الصاروخية أصبحا يشكلان تهديدا كبيرا للمجتمع الدولي خارج شبه الجزيرة الكورية.. ولردع ذلك، أكد "سون" على ضرورة التنسيق والرد الوثيقين مع المجتمع الدولي".

وقال "سون" إن الوضع الأمني في كوريا الجنوبية تتم إدارته بـ"استقرار"، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة، وسط الأزمة السياسية في البلاد التي أثارها فرض الرئيس يون سيوك يول؛ للأحكام العرفية التي لم تدم طويلا مطلع الشهر الماضي.

وشارك "سون" في الجلسة بعد أن دعا حلف الناتو كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع بصفتها شريكا للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت هذه هي المرة العاشرة التي تشارك فيها كوريا الجنوبية في اجتماعات الناتو منذ أول حضور لها في عام 2010.