وزير العدل الأمريكي يؤكد استقلال القضاء ردا على انتقادات ترامب

انتقد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، معتبرا أنهم انتقدوا عمل الوزارة بشكل خاطئ واتهموها بـ الانحياز السياسي.

وفي خطابه الوداعي لموظفي وزارة العدل قال جارلاند، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم /السبت/، أن الأساسية التي اعتمدها ترامب بشأن ما تقوم به وزارة العدل غير صحيحة مؤكدا أن وزارة العدل لا تعمل في السياسة.

وشدد على أهمية استقلالية العمل القضائى عن كل من البيت الأبيض والكونجرس فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القانونية.