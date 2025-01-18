ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كولومبيا: مقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين جيش التحرير الوطني المتمرد ومهربي مخدرات

كولومبيا
كولومبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس بلدية مونتيليبانو الكولومبية، مقتل تسعة أشخاص في اشتباكات بين جيش التحرير الوطني (آخر حركة تمرد رئيسية في البلاد)، وعصابة "عشيرة الخليج" أو "كلان ديل جولفو" التي تعد أكبر عصابات مهربي المخدرات الكولومبية.
وقال رئيس البلدية جابرييل كالي في مقطع فيديو - وفقا لراديو فرنسا الدولي- إن جثث الضحايا تم نقلها في أكياس بلاستيكية إلى مونتيليبانو بشمالى كولومبيا. 
ويضاف الضحايا التسعة إلى أكثر من 30 شخصًا قتلوا يوم الخميس خلال اشتباكات وقعت بين متمردي جيش التحرير الوطني وعصابة "عشيرة الخليج" بهدف السيطرة على إنتاج الكوكايين في المنطقة.

المخدرات كولومبيا