كولومبيا: مقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين جيش التحرير الوطني المتمرد ومهربي مخدرات

أعلن رئيس بلدية مونتيليبانو الكولومبية، مقتل تسعة أشخاص في اشتباكات بين جيش التحرير الوطني (آخر حركة تمرد رئيسية في البلاد)، وعصابة "عشيرة الخليج" أو "كلان ديل جولفو" التي تعد أكبر عصابات مهربي المخدرات الكولومبية.

وقال رئيس البلدية جابرييل كالي في مقطع فيديو - وفقا لراديو فرنسا الدولي- إن جثث الضحايا تم نقلها في أكياس بلاستيكية إلى مونتيليبانو بشمالى كولومبيا.

ويضاف الضحايا التسعة إلى أكثر من 30 شخصًا قتلوا يوم الخميس خلال اشتباكات وقعت بين متمردي جيش التحرير الوطني وعصابة "عشيرة الخليج" بهدف السيطرة على إنتاج الكوكايين في المنطقة.