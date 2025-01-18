أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 18 يناير 2025

السبت 18/يناير/2025 - 09:20 ص

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم السبت .

يأتي هذا الاستقرار ضمن سلسلة من التغيرات الطفيفة التي شهدتها السوق المصرفية المصرية مؤخرًا، والتي انعكست على أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية.

ويُعد سعر الدولار الأمريكي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في البلاد، لما له من تأثير كبير على مختلف القطاعات الحيوية.



تُظهر هذه التغيرات تفاوتات بين أسعار العملات في البنوك المصرية، التي تسعى باستمرار لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وسط تأثيرات محلية ودولية تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.

أهمية دور البنوك في تحديد أسعار الدولار



تُعد البنوك محورًا أساسيًا في تحديد أسعار الدولار بشكل يومي، إذ تتبع سياسات البنك المركزي المصري وتراعي الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتشهد أسعار الدولار تغييرات يومية طفيفة تُعبر عن التقلبات الاقتصادية ومدى استقرار العملة المحلية.



ميد بنك (MIDBANK):

سجل سعر شراء الدولار 50.41 جنيه، وسعر البيع 50.51 جنيه، محققًا زيادة طفيفة بنسبة 0.079%.

بنك كريدي أجريكول:

حافظ على استقرار أسعاره، حيث بلغ سعر الشراء 50.39 جنيه وسعر البيع 50.49 جنيه دون أي تغيير.

بنك قناة السويس:

شهد زيادة طفيفة في الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 50.40 جنيه وسعر البيع 50.50 جنيه، بارتفاع نسبته 0.040%.



البنك المصري لتنمية الصادرات:

سجل استقرارًا ملحوظًا عند سعر شراء 50.38 جنيه وسعر بيع 50.48 جنيه.

بنك نكست وبنك مصر وبنك فيصل الإسلامي - مصر:

أظهرت هذه البنوك استقرارًا في الأسعار عند 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

بنك القاهرة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك الإسكندرية:

استقرت أسعار الشراء والبيع عند 50.38 جنيه و50.48 جنيه على التوالي، مع ثبات ملحوظ يعكس استقرار السوق.

المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني - مصر:

سجلت الأسعار نفس مستويات الاستقرار عند 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي:

حافظ على ثبات أسعاره عند 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.