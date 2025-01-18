كوريا الجنوبية تقيم مراسم تأبين لضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير"

أقيمت اليوم /السبت/ مراسم تأبين لضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت الشهر الماضي في مطار "موان" الدولي بكوريا الجنوبية؛ والتي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) أن مراسم التأبين، التي نظمتها وزارة النقل وعائلات الضحايا بشكل مشترك، حضرها حوالي 1500 شخص، من بينهم 700 شخص من أسر الضحايا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان.

وحث ممثل عائلات الضحايا بارك هان شين - في خطابه خلال مراسم التأبين - السلطات على معرفة سبب التحطم بشفافية ونزاهة.

من جانبه، تعهد القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك بتقديم أشكال الدعم لأسر الضحايا لمساعدتها في التغلب على حزنها واستئناف حياتها اليومية.

واشتعلت النيران في طائرة الركاب التابعة لشركة "جيجو إير" والتي كانت تحمل على متنها 181 شخصا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي؛ بعد أن هبطت هبوطا اضطراريا في مطار "موان" الدولي واصطدمت بهيكل خرساني في نهاية مدرج المطار؛ مما أدى إلى مقتل 179 شخصا ونجاة اثنين أخرين.