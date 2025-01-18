بدء امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات مشددة لمكافحة الغش

انطلقت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى المحافظات.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مع تشديد تأمين اللجان الامتحانية.

وأكدت المديريات التعليمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديريات والادارات التعليمية لمتابعة وتلقي أية شكاوى أثناء انعقاد اللجان.

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في السياق نفسه أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحذيرات شديدة اللهجة لجميع الطلاب من محاولات الغش أو الشروع فيه خلال فترة الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات قد تشمل إلغاء الامتحان، بل وقد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم (٢٠٥) لعام ٢٠٢٠.

وأكدت المديرية ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على أهمية تكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم التعرض لعقوبات الحرمان من الامتحانات.

كما وجهت رسالة تحذيرية لأولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن أي سلوك يضر بمستقبلهم.

في السياق نفسه، شددت المديرية على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات بدقة، وضبط أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، مع التأكيد على منع حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الانجليزية والهندسة.