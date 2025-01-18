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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جنوب غزة.. وإصابة بنيران زوراق الاحتلال بخان يونس

غزة
غزة
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 استشهد خمسة فلسطينيين، من عائلة واحدة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، طال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر فلسطينية إن مواطنا من عائلة "القدرة" وزوجته وأطفاله الثلاثة، استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وفي السياق ذاته، أصيبت مواطنة فلسطينية بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.

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