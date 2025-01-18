استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025

السبت 18/يناير/2025 - 09:02 ص

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا، حيث تتأرجح الأسعار بين البيع والشراء وفقًا لعيارات الذهب المختلفة.

تأتي هذه الأسعار بالتزامن مع التقلبات العالمية في أسعار الذهب، والتي تتأثر بعوامل عديدة، مثل أسعار الدولار، والسياسات النقدية العالمية، والتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية (بدون مصنعية):

عيار 24 : سجل سعر البيع 4314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 4286 جنيهًا.

: سجل سعر البيع 4314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 4286 جنيهًا. عيار 22 : بلغ سعر البيع 3955 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 3929 جنيهًا.

: بلغ سعر البيع 3955 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 3929 جنيهًا. عيار 21 : يُعد الأكثر شيوعًا في مصر، حيث بلغ سعر البيع 3775 جنيهًا، وسعر الشراء 3750 جنيهًا.

: يُعد الأكثر شيوعًا في مصر، حيث بلغ سعر البيع 3775 جنيهًا، وسعر الشراء 3750 جنيهًا. عيار 18 : سجل سعر البيع 3236 جنيهًا، وسعر الشراء 3214 جنيهًا.

: سجل سعر البيع 3236 جنيهًا، وسعر الشراء 3214 جنيهًا. عيار 14 : بلغ سعر البيع 2517 جنيهًا، وسعر الشراء 2500 جنيه.

: بلغ سعر البيع 2517 جنيهًا، وسعر الشراء 2500 جنيه. عيار 12 : جاء بسعر بيع 2157 جنيهًا، وسعر شراء 2143 جنيهًا.

: جاء بسعر بيع 2157 جنيهًا، وسعر شراء 2143 جنيهًا. الأونصة الذهبية : سجلت سعر بيع 134,189 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 133,301 جنيهًا.

: سجلت سعر بيع 134,189 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 133,301 جنيهًا. الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 30,200 جنيه، وسعر الشراء إلى 30,000 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

على المستوى العالمي، استقرت الأونصة الذهبية عند 2702.80 دولار، مما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسواق العالمية، مدعومًا بالتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

خلفية حول تطورات أسعار الذهب:

يُعتبر الذهب أحد أهم الأصول الاستثمارية التي تجذب الأفراد والمؤسسات، كونه ملاذًا آمنًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. في مصر، تتأثر أسعار الذهب بعوامل داخلية وخارجية، من بينها:

سعر صرف الدولار: يُعد الدولار من العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الذهب محليًا، حيث يرتبط سعر الذهب في السوق المصري بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب، سواء للاستثمار أو الاستخدام الشخصي، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى تراجعها. التغيرات العالمية: تتأثر أسعار الذهب محليًا بالأسعار العالمية التي تحددها البورصات العالمية، خاصة بورصة نيويورك ولندن. الأوضاع الاقتصادية: تؤثر الأوضاع الاقتصادية المحلية، مثل معدلات التضخم والسياسة النقدية، على حركة أسعار الذهب.

نظرة مستقبلية:

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الذهب تغيرات طفيفة في الفترة المقبلة، بناءً على استقرار الدولار محليًا والعوامل الجيوسياسية عالميًا. كما يُنصح المقبلون على شراء الذهب بمراقبة الأسواق للحصول على أفضل الأسعار، خاصة مع وجود تفاوت بين أسعار البيع والشراء.

الذهب، كعادته، يبقى مستودعًا للقيمة ومؤشرًا على استقرار الاقتصاد، وهو خيار مفضل للمستثمرين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.