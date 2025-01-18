بوليفيا: قاض يأمر باعتقال الرئيس الأسبق "إيفو موراليس"

أمر قاض بوليفي باعتقال الرئيس الأسبق "إيفو موراليس" بتهمة "الإتجار" بقاصر؛ وذلك بعد غيابه للمرة الثانية عن جلسة استماع.

وأعلن القاضى نيلسون روكابادو قاضى تاريخا (جنوب) ـ خلال الجلسة التى أذيعت على قناة بوليفيا التلفزيونية الوطنية - أن مذكرة توقيف قد صدرت ضد الرئيس الأسبق "موراليس" (2006 - 2019).

وذكر راديو بلجيكا اليوم /السبت/ أن أول رئيس دولة بوليفي من أصل أصلي، إيفو موراليس، يواجه اتهامات بـ "الاتجار" بقاصر بسبب اتفاق مزعوم مع والديها. وبحسب الادعاء، فإن إيفو موراليس (65 ​​عاما) أقام علاقة مع القاصر في عام 2015، وأنجب منها ابنة بعد عام، بموافقة الوالدين مقابل الحصول على مزايا.

يعتبر الرئيس السابق نفسه ضحية "حرب قانونية" دبرتها حكومة رئيس الدولة الحالي لويس آرسي، حليفه السابق ومنافسه الآن على تولي الحزب اليساري السلطة بهدف الانتخابات الرئاسية. انتخابات أغسطس 2025.

وكان إيفو موراليس قد تغيب بالفعل عن حضور جلسة الاستماع المقررة يوم الثلاثاء في هذه القضية. وقد قدم محاموه بعد ذلك شهادة طبية لتبرير غيابه. وبحسب المدعية العامة ساندرا جوتيريز؛ فإن الوثيقة ذكرت وجود التهاب قصبي رئوي واحتمال بطء القلب. وتم الإعلان بعد ذلك عن موعد جلسة استماع جديدة يوم /الجمعة/.