حكاية مقتل كهربائي علي يد عاطل بسبب مشادة كلامية في الطالبية

تُعَدُّ المناطق الشعبية هي الأكثر اتساما بالترابط الاجتماعي بين قاطنيها، إلا أن تلك العلاقات المتشعبة قد تتحول أحيانًا إلى ساحة للصراعات التي تنتهي بكوارث إنسانية، وفي ضغوط الحياة اليومية، قد تتحول الخلافات البسيطة، التي تبدأ بمشادة كلامية أو نزاع عابر، إلى مواجهات دامية، تودي بحياة أشخاص وتترك خلفها عائلات مفجوعة ومجتمعات مثقلة بالألم.

الحوادث التي تنبع من هذه الخلافات لا تقتصر على طرفي النزاع فقط، بل تمتد آثارها إلى المحيطين الذين يصبحون شهودًا على مأساة لم تكن في الحسبان، وبين غياب التسامح وتفاقم النزاعات الصغيرة، نجد أن العنف بات لغة للحل في كثير من تلك المواقف، ليصبح الموت هو الفصل الأخير في قصة بدأت بخلاف عابر.

مقتل كهربائي الطالبية

وهذا ما حدث في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث شهدت واقعة مأساوية أدمت قلوب سكانها، بعد أن لقي شاب في مقتبل عمره مصرعه على يد آخر إثر مشاجرة تطورت إلى اعتداء بسلاح أبيض، الحادث الذي أودى بحياة "مصطفى ط" البالغ من العمر 22 عامًا ويعمل كهربائيًا، جاء نتيجة خلافات شخصية تفاقمت بشكل مأساوي، لتترك أسرة مكلومة علي ابنها الشاب العشريني.

مشادة كلامية انتهت بجريمة

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بدأت بتلقي بلاغ بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجريمة وقعت بعد تصاعد خلاف بين الضحية المجني عليه والمتهم "سالم م" 25 عامًا، وهو شاب عاطل عن العمل ومعروف بسلوكياته العدائية في المنطقة، الخلاف الذي بدأ كمشادة كلامية بسيطة سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بأن استل المتهم سكينًا وسدد طعنة نافذة إلى صدر المجني عليه أرداه قتيلا؛ وأمام أعين المارة، سقط "مصطفى" غارقًا في دمائه دون أن يتمكن أحد من إنقاذه، وسط صرخات عائلته التي هرعت إلى مكان الحادث بعد سماع الخبر، تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى وسط أجواء حزينة، فيما خيمت الصدمة على سكان المنطقة الذين لم يصدقوا أن خلافًا بسيطًا يمكن أن ينتهي بفاجعة كهذه.

القبض على الجاني



لم تدم محاولات المتهم للهرب طويلًا، إذ تمكنت قوات الأمن من القبض عليه خلال ساعات قليلة، وأثناء التحقيق، اعترف الجاني بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بالخلافات السابقة مع الضحية، كما أرشد عن السلاح المستخدم، الذي تم تحريزه كدليل مادي في القضية.

قرارات النيابة العامة

بالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما وجار استكمال التحقيقات.