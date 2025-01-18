فلسطين.. زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

كما شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا، تزامنًا مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال استهدف غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال قصفا عنيفا شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بشكل مباشر تجاه شبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وذكر إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.