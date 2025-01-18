فلسطين.. قصف إسرائيلي يستهدف غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا بالمدفعية، تزامنًا مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال استهدف غرب حي الزيتون ومناطق متفرقة من جنوب مدينة غزة.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق وسط وشمال رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النيران بشكل مباشر تجاه شبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وذكر إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

و قصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.