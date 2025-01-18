مطار باسم ترامب| مشرع جمهوري يقترح إعادة تسمية مطار ناشفيل الدولي

قالت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، إن أحد المشرعين الجمهوريين من ولاية تينيسي تقدم بمشروع قانون لإعادة تسمية مطار ناشفيل الدولي إلى اسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

من المقرر أن تقام مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل، داخل قاعة الكابيتول بسبب توقعات الطقس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكتب ترامب في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي "Truth Social": "أن هناك "رياح قطبية تجتاح البلاد" والتي "يمكن أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية شديدة" في واشنطن العاصمة في 20 يناير".

وأضاف: "لذلك أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطابات الأخرى، في قاعة الكابيتول في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب تعيين عدد من أبرز النجوم في هوليوود كسفراء له، من أجل العودة بأمجاد السينما في أمريكا خلال الفترة المقبلة.

وقال عبرتطبيق "Truth"، "يشرفني أن أعلن أن جون فويت، وميل جيبسون، وسيلفستر ستالون، سفراء لمكان عظيم ولكنه مضطرب للغاية، هوليوود، كاليفورنيا، سيكونون بمثابة مبعوثين لي بغرض إعادة هوليوود، التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح البلدان الأجنبية، إلى الخلف، بشكل أفضل وأقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبين للغاية سيكونون عيني وأذني، وسوف أقوم بتنفيذ ما يقترحونه، الولايات المتحدة الأمريكية، ستعيش مرة أخرى العصر الذهبي لهوليوود".