كوريا الجنوبية: مذكرة مرتقبة لاعتقال "يون" رسميًا

أعلنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية، الانتهاء من إعداد مذكرة اعتقال رسمية ضد الرئيس المعزول يون سيوك يول، في قضية الأحكام العرفية التي فرضها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مصدر مسئول - لم تسمه - القول - إن هيئة مكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس "يون"؛ «جاهزة تقريبا» لتقديم مذكرة اعتقال رسمية ضده، مضيفا أنه "من المرجح جدا" أن يقدم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين؛ طلبا لإصدار مذكرة الاعتقال إلى محكمة منطقة سول الغربية، قبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة مساء الجمعة.

يأتي قرار المكتب بعد أن رفض "يون" مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية؛ وهو اليوم الثالث من احتجازه.

وكان المكتب قد أمره بالمثول لمزيد من الاستجواب في الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تخلف عن المثول في اليوم السابق متذرعا بأسباب صحية.

وقال "سيوك دونغ-هيون"، محامي يون وصديقه القديم - لوكالة "يونهاب" - "لن يمثل الرئيس أمام المكتب اليوم. وقد أوضح موقفه الأساسي بالكامل خلال الاستجواب في اليوم الأول، ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على تحقيقات من نوع السؤال والجواب".

وقد احتُجز "يون" في مركز احتجاز - منذ ليلة الأربعاء - بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته ونقلوه إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسئولين في "جواتشيون"، جنوب سول؛ ليخضع للاستجواب لأكثر من 10 ساعات.

وقدم "يون" طلبا إلى محكمة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن ليلة الخميس، وأبقته رهن الاحتجاز.