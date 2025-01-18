بلينكن: لا ضمان بأن ترامب سيتابع جهود بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه لا يوجد ضمان بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيواصل نفس السياسات التي اتبعتها إدارة جو بايدن في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومن المقرر أن تقام مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل، داخل قاعة الكابيتول بسبب توقعات الطقس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ألقت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية الضوء على توقعات المشرعين بما سيحدث يوم التنصيب نتيجة إقامته داخل قاعة مغلقة، وهي مساحة محدودة للغاية، مما يعني أن العديد من المشرعين من غير المرجح أن يتمكنوا من الحضور.

وذكرت الصحيفة، أن أعضاء مجلس النواب يبلغ عددهم 435 عضوًا وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو، بالإضافة إلى أفراد أسرة ترامب، والوزراء والمعينين من قبل الموظفين، وقضاة المحكمة العليا وغيرهم من كبار الشخصيات المدعوين، ومن الصعب أن يحضر الجميع داخل قاعة صغيرة في الكابيتول.

كتب ترامب في منشور على تطبيق التواصل الاجتماعي "Truth Social": "أن هناك "رياح قطبية تجتاح البلاد" والتي "يمكن أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية شديدة" في واشنطن العاصمة في 20 يناير".

وأضاف: "لذلك أمرت بإلقاء خطاب التنصيب، بالإضافة إلى الصلوات والخطابات الأخرى، في قاعة الكابيتول في الولايات المتحدة".