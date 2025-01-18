الأردن تحتفل بعيد الظهور الإلهي في المغطس وتدعو العالم لزيارة أرض المعمودية

أقامت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية صباح أمس الجمعة 17 يناير 2025، مراسم الحج الأرثوذكسي السنوي في موقع معمودية السيد المسيح “المغطس”، بحضور كبار المسؤولين الدينيين، الرسميين، ودبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، وسط مشاركة فعّالة من المجموعات الكشفية الأرثوذكسية والشباب وجمهور المؤمنين من كافة رعايا المملكة الأردنية الهاشمية.

ترأس الصلاة المتروبوليت فينيذكتوس، الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي في المغطس، بمشاركة معاون المطران خريستوفوروس، الأرشمندريت روفائيل، ونائبه الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش. وقد حضر المناسبة عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، فضلًا عن جمهور غفير من المؤمنين.

وفي كلمة له، هنأ المتروبوليت فينيذكتوس الجميع بمناسبة عيد الظهور الإلهي، متمنيًا الصحة والعافية لجميع زوار الموقع المقدس. كما تحدث نائب المطران خريستوفوروس، الأرشمندريت أثناسيوس، مؤكدًا أهمية المغطس كموقع تاريخي وروحي، حيث يُعد من أبرز المواقع التي شهدت أول ظهور للمسيح الواحد في المسيحية.

وأشار الأرشمندريت أثناسيوس إلى الأهمية الخاصة لهذا العام، مع الإعلان عن تأسيس جامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية، التي ستساهم في تعزيز وجود المسيحيين في الشرق. كما شكر الكنيسة الأردنية الملك عبد الله الثاني على دعمه المستمر لهذه المبادرة، وأثنى على جهود الأمير غازي بن محمد في تمكين الموقع ليظل مقصدًا للحجاج والزوار من جميع أنحاء العالم.

كما أكد على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت في دعم القضايا العربية، خاصة في ظل الأحداث المؤلمة في قطاع غزة، مشيدًا بالحكمة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الاستقرار الإقليمي والعمل المستمر من أجل السلام.

وفي ختام الاحتفال، أُطلق الحمام الأبيض رمزًا للروح القدس الذي حلّ على مياه نهر الأردن عند معمودية السيد المسيح. كما قام المتروبوليت فينيذكتوس مع الآباء الكهنة بتغطيس الصليب في نهر الأردن وفقًا للعادات الكنسية.

وفي الختام، دعا الحضور من كافة أنحاء العالم لزيارة هذا الموقع المقدس في الأردن، أرض السلام، وأخذ البركة الروحية من هذه البقعة المباركة.