فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وقامت قوات الاحتلال بمداهمة المنازل وتفتيشها.

وذكر إعلام فلسطيني، أن هناك نحو 5 شهداء فلسطينيين بينهم طفلان في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما قصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.