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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الحدودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك الحدودية الروسية.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "من الساعة 9:10 مساء حتى 9:45 مساء بتوقيت موسكو في 17 يناير 2025، دمرت أنظمة الدفاع الجوي سبع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بريانسك".

وبحسب حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز، لم يصب أحد بأذى ولم تقع أضرار.

يجيء هذا فيما تستمر الحرب الروسية ـ الأوكرانية منذ فبراير وحتى الآن، وتلوح في الأفق احتمالات انتهائها قريبًا مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه في 20 يناير الجاري.

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