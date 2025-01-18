مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق نهائيًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، اليوم السبت، بشكل نهائي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد مشاورات مكثفة، وخلافات بين مؤيد ومعارض لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وضع خطط دفاعية للانسحاب من قطاع غزة بشكل تدريجي.

ذكرت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن نتنياهو قال خلال اجتماع الحكومة أمس الجمعة، إنه تلقى ضمانات من إدارة بايدن وإدارة ترامب بأنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وصفقات الأسرى، ولم يتم تلبية مطالب إسرائيل الأمنية، فإن إسرائيل ستكون قادرة على استئناف الحرب في غزة بدعم من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات نتنياهو جاءت في اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​بعد أن قال وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه وأعضاء مجلس الوزراء من حزبه سيصوتون ضد الاتفاق لكنهم لن يتركوا ائتلاف نتنياهو.

وأمس الجمعة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه طوال شهور لم تتمكن إسرائيل من إعادة أسير واحد حيًا، لذلك المسؤولية ثقيلة على الحكومة.

وأضاف "ساعر"، في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية: "رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس لم نحقق أهداف الحرب بشأن الحركة".