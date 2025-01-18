نتنياهو: ترامب سيدعم إسرائيل للعودة للحرب إذا تم خرق اتفاق غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيمنح إسرائيل الدعم الكامل للعودة إلى الحرب في حال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية، أن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة إن ترمب بعد تنصيبه سيفرج عن جميع الأسلحة التي تم تعليقها.

وحسبما ذكرت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية، أن نتنياهو قال خلال اجتماع الحكومة أمس الجمعة، إنه تلقى ضمانات من إدارة بايدن وإدارة ترامب بأنه إذا فشلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وصفقات الأسرى، ولم يتم تلبية مطالب إسرائيل الأمنية، فإن إسرائيل ستكون قادرة على استئناف الحرب في غزة بدعم من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات نتنياهو جاءت في اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​بعد أن قال وزير المالية القومي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه وأعضاء مجلس الوزراء من حزبه سيصوتون ضد الاتفاق لكنهم لن يتركوا ائتلاف نتنياهو.