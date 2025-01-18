طائرة الاحتلال المروحية تستهدف شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

قصفت الطائرات المروحية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من المواطنين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46،876 شهيدا و110،642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.