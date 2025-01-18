فلسطين.. مدفعية الاحتلال تستهدف شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة سبسطية بعدد من الآليات العسكرية، وعقب الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

ومساء أمس الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بالطيران المسير مجموعة من المواطنين في حي التفاح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46،876 شهيدا و110،642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.