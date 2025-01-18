دوري أبطال أفريقيا.. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس غدًا بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن المارد الأحمر كل من: يحيى عطية الله المُصاب بشرخ في الوجه، وأشرف داري الذي يُعاني من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذي تعرض للإصابة بقطع فى غضروف الركبة، وطاهر محمد طاهر الذي يواصل التأهيل من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب عمر كمال عبد الواحد الذي يُعاني من إصابة في الركبة، وعلي معلول لعدم القيد، وحمزة علاء لأسباب فنية.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.