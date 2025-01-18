نيس يخسر من ليل بالدوري الفرنسي أمام أنظار محمد عبد المنعم

تلقى فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، هزيمة من نظيره ليل بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب ستاد بيير موروي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

جلس محمد عبد المنعم على مقاعد بدلاء نيس في مباراته ضد ليل، ولم يشارك في المباراة، ليشاهد خسارة فريقه على دكة الاحتياط.

نيس يخسر من ليل أمام أنظار محمد عبد المنعم

خسر نيس من ليل بالرغم من تقدمه في نتيجة الشوط الأول بهدف للا شيء، سجله سفيان ديوب في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، قلب ليل تأخره لفوز بعد تسجيله هدفين عن طريق أرنار هارالدسون وبافودي دياكيتي في الدقيقتين 48 و63، ليخسر رفاق محمد عبد المنعم بنتيجة 2-1.

كان محمد عبد المنعم شارك أساسيًا في المباراة الماضية لفريق نيس أمام باستيا في كأس فرنسا.

خاض محمد عبد المنعم مع نيس 8 مباريات في الدوري الفرنسي، وذلك من أصل 16 لقاء لعبه الفريق في مسابقة «ليج 1».

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نيس عند 30 نقطة، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما رفع ليل رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة الثالثة.