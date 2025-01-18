بالصور| مرموش يودع جماهير فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.. ويظهر باكيًا

ودع النجم المصري عمر مرموش جماهير ناديه آينتراخت فرانكفورت بعد مباراة بوروسيا دورتموند، التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب دوتش بانك بارك، والذي شهد غياب مرموش تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش يودع جماهير آينتراخت فرانكفورت بالدموع

دخل مرموش أرضية ملعب المباراة، ليودع جماهير آينتراخت فرانكفورت قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وحرص مرموش على توديع زملائه والجهاز الفني للفريق، ورد تحية الجماهير له، كما ظهر باكيًا أثناء هتاف وغناء جمهور آينتراخت فرانكفورت باسمه.

والتقطت عدسات كاميرات المباراة لافتة مميزة من لاعبي آينتراخت فرانكفورت، حيث التفوا حول مرموش بعدما ظهر على وجهه الدموع.

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي، الذي اقترب من الإعلان عن صفقة انتقال النجم المصري إلى صفوفه.

بحسب شبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا، فإن مانشستر سيتي يدفع مبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية لصفقة انتقال مرموش إلى صفوفه، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 80 مليون يورو.

ومن المقرر، أن يوقع عمر مرموش عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2029، ليبدأ رحلته مع الفريق السماوي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.