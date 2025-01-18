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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وفاة اللاعب محمد سباعي أثناء المباراة.. واتحاد الاسكواش يعلن الحداد

اللاعب محمد سباعي
اللاعب محمد سباعي
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توفي لاعب الاسكواش محمد سباعي خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

ونقل اللاعب محمد السباعي، بعد وقوعه فى المباراة والتى على إثرها نُقل للعناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش، لاعبه محمد سباعي، وذلك فى رسمي قال فيه: «ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول».

وفاة اللاعب محمد سباعي محمد سباعى بطولة نادى بلاك بول إنطلاق بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش