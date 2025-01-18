وفاة اللاعب محمد سباعي أثناء المباراة.. واتحاد الاسكواش يعلن الحداد

توفي لاعب الاسكواش محمد سباعي خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

ونقل اللاعب محمد السباعي، بعد وقوعه فى المباراة والتى على إثرها نُقل للعناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

ونعى الاتحاد المصري للاسكواش، لاعبه محمد سباعي، وذلك فى رسمي قال فيه: «ينعى الاتحاد المصري للاسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان وسوف تقام جنازة المغفور له غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالتجمع الأول».