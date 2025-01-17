في غياب مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يضرب بوروسيا دورتموند بثنائية بالدوري الألماني

تغلب فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، على ضيفه بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب دوتش بانك بارك، في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند غياب مرموش عن صفوف الأول، بعد خروجه من القائمة؛ تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف آينتراخت فرانكفورت عن سبب غياب مرموش عن اللقاء، موضحًا أن النادي يجري حاليًا محادثات مع نادي آخر بشأن انتقال عمر مرموش، ولذلك فإن اللاعب ليس جزء من الفريق اليوم.

افتتح هوجو إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة 18 بتمريرة من راسموس كريستنسن، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، ليفوز آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون مقابل في غياب هدافه ونجمه مرموش.

انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

قدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر سيتي، الذي اقترب من الإعلان عن صفقة انتقال النجم المصري إلى صفوفه.

بتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 36 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 25 نقطة في المرتبة العاشرة.