هشام عطوة: نجحت في إضحاك صلاح عبد الله فاختارني لهذه المسرحية

قال الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرح الجامعة هو الخط العريض في حياته، وأن أدائه لمشهد كوميدي للنجم صلاح عبدالله، الذي كان يخرج عرضا في مسرح الجامعة كان سبب الإعجاب به كممثل في فريق الجامعة.

وأضاف عطوة خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "نجحت في إضحاك صلاع عبدالله في اختبار دور المهرج فاختارني للمشاركة في "أنت حر" للكاتب الراحل لينين الرملي.

وواصل عطوة: فور دخولي كلية التجارة بجامعة القاهرة، لأول مرة سألت عن مكان فريق التمثيل، وبعد تخرجي منها وددرست علوم المسرح في جامعة حلوان وكان دفعتي الفنانين فتحي عبدالوهاب وسامح حسين.

وأكد عطوة، أنه لم يلتحق بمعهد الفنون المسرحية لكبر سنه، لكنه تميز في دراسة المسرح، مشيراً إلى أن الإخراج أعمق من التمثيل ويجب على المخرج أن يكون "فاهم" في التمثيل.