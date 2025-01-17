بشرى تطير إلى السعودية لحضور حفل جوائز JOY AWARDS

توجهت الفنانة بشرى إلى السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز “JOY AWARDS” بنسخته الخامسة بمشاركة عدد من النجوم منهم أحمد السقا وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وحمادة هلال.

وتخوض بشرى السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "سيد الناس" مع النجم عمرو سعد ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها عقب عودتها من السعودية.

ويحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه"،JOY AWARDS، في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء غد السبت.

ويكرم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

وأعلنت إدارة حفل “Joy Awards”، عن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025.

وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات: السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.

ففي فئة السينما، تتنافس أفلام «إنذار جرس»، «404 رحلة»، «شباب البومب»، و«ولاد رزق 3: القاضية» على جائزة أفضل فيلم.

كما تتنافس مجموعة من الممثلات على جائزة أفضل ممثلة في فيلم، وهن: خيرية أبولبن عن دورها في «جرس إنذار»، نور الغندور عن «شهر زي العسل»، وهنا الزاهد عن «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وياسمين صبري عن «أبونسب».

أما جائزة أفضل ممثل في فيلم فتشهد منافسة بين أحمد عز عن دوره في «ولاد رزق 3: القاضية»، وصهيب قدس عن «أحلام العصر»، وفيصل العيسى عن «شباب البومب»، وهشام ماجد عن «إكس مراتي».

وفي فئة المسلسلات، برزت أسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية، حيث يتنافس على جائزة أفضل مسلسل خليجي «ثانوية النسيم»، «زوجة واحدة لا تكفي»، «شباب البومب» الموسم 12، و«متحف يدي».

بينما يتنافس على جائزة أفضل مسلسل مصري «العتاولة»، «أشغال شقة»، «كامل العدد +1»، و«نعمة الأفوكاتو».

أما جائزة أفضل مسلسل مشرقي فتضم أعمال: «العميل»، «لعبة حب»، «مدرسة الروابي للبنات» الموسم الثاني، و«ولاد بديعة».

في جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافسًا بين إلهام على عن دورها في «سندس» الموسم الثاني، وسلافة معمار عن «ولاد بديعة»، ونور على عن «لعبة حب»، وهدى حسين عن «زوجة واحدة لا تكفي».

في حين يتنافس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل، أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في «العميل»، وعبدالعزيز الشهري عن «فرسان قريح»، ومعتصم النهار عن «لعبة حب».

أما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضورا شخصيات صاعدة، وهم العنود عبدالحكيم عن «بيت العنكبوت»، ورسيل العتيبي ومحمد الحربي عن «سندس» الموسم الثاني، ونايف البحر عن «ثانوية النسيم».

في فئة الإخراج، يتنافس أحمد خالد موسى عن «العتاولة»، ورشا شربتجي عن «ولاد بديعة»، على العلي عن «زوجة واحدة لا تكفي»، ومحمد سامي عن «نعمة الأفوكاتو» على جائزة أفضل مخرج مسلسلات.

أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين طارق العريان عن «ولاد رزق 3: القاضية»، وعلي الكلثمي عن «مندوب الليل»، وفاطمة البنوي عن «بسمة»، ومعتز التوني عن «إكس مراتي».

في مجال الموسيقى، تتنافس أغاني «لمّاح» لعايض، «الجو» لماجد المهندس، «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور، و«وين» للشامي على جائزة أفضل أغنية.

كما تشمل ترشيحات أفضل فنان: أسماء الشامي، تامر عاشور، سيلاوي، وعايض.

وفي فئة أفضل فنانة تتنافس: إليسا، أصالة، أنغام، وشيرين عبدالوهاب.

أما جائزة الوجه الجديد فتضم أسماء: "TUL8TE"، خالد الصراف، راكان آل ساعد، ووجدان سعيد.

وفي الرياضة، يتنافس سالم الدوسري، ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي، بينما تتنافس دنيا أبوطالب، سماهر كردي، هتان السيف، وهنا جودة على جائزة أفضل رياضية.